Duque de Caxias procura parcerias para ampliar acesso ao ensino superiorDivulgação

Publicado 02/09/2021 15:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, está buscando parcerias para fomentar o acesso à educação superior dos moradores da cidade. Nesta quarta-feira, 1, o Secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, realizou uma visita ao campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Santa Cruz da Serra. O encontro teve a presença secretário do subsecretário da pasta, Eduardo Cavalcanti, do vice-diretor do campus, Silas Pessini, do servidor técnico administrativo, Evandro Silva, e do engenheiro civil, Vagner Santos.



A ideia principal da parceria, tendo a Fundec como instrumento, é promover cursos que atendam às demandas de emprego do município, como química, logística, medicina veterinária, entre outros.

De acordo com a diretora-geral do campus, Juliany Rodrigues, a parceria com a secretaria e a Fundação vai ser essencial para o desenvolvimento da cidade.

"A gente sai desse encontro muito motivado a ampliar a parceria com a Fundec, trazendo novas possibilidades de cursos e de atividades voltadas para o cidadão caxiense", concluiu.



Eduardo Moreira disse que durante a reunião buscou caminhos para apresentar ao prefeito Washington Reis um projeto que possa favorecer todos os envolvidos no processo.

"O acordo de cooperação entre as instituições terá o intuito de beneficiar os alunos do campus UFRJ, em Duque de Caxias, além dos estudantes da Fundação, que terão acesso à educação superior de qualidade, dentro do próprio município", completou.