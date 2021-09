Carnaval Experience, da Grande Rio - Diego Lima/Divulgação

Publicado 02/09/2021 10:39

Duque de Caxias - O Acadêmicos do Grande Rio voltou a receber no barracão de alegorias turistas interessados em realizar o tour cultural promovido pelo Carnaval Experience. Depois de um longo tempo sendo realizado apenas de forma remota, as visitas guiadas à fábrica de sonhos do Carnaval carioca passam a acontecer também presencialmente, com número restrito de participantes, que devem usar obrigatoriamente máscara de proteção e terem suas temperaturas aferidas na entrada. O tour regular acontece de segunda a sábado, em três horários: 10h, 14h e 16h.

O valor é de R$ 80, mas moradores do Rio de Janeiro que apresentarem comprovante de vacinação contra a COVID-19 pagam R$ 40, metade do valor do ingresso. O Carnaval Experience é um negócio social que conta com mais de 10 anos de trajetória e o costuma receber em média 50 mil visitantes que desejam conhecer os bastidores da confecção da folia, suas origens e fundamentos.

A visita é guiada por agentes formados pela própria agremiação, através da escola mirim Pimpolhos da Grande Rio, cujos projetos sociais para crianças de Duque de Caxias são financiados pela renda levantada por esse produto turístico. Para participar, é preciso fazer agendamento prévio pelo Whatsapp (21) 96765-9549.