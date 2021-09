III Colégio da Polícia Militar lança Projeto Oficina do Futuro - Divulgação

Publicado 01/09/2021 14:05

Duque de Caxias - Na fase da adolescência é muito comum que se tenham dúvidas para escolher qual carreira seguir. Neste momento, a escola tem um papel fundamental. Diante disso, os educadores devem orientar e dar o suporte necessário para que sejam sanadas as incertezas do caminho profissional que o aluno sonha trilhar. Pensando nisso, o lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, em Duque de Caxias, iniciou o Projeto Oficina do Futuro.



Segundo a diretora do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso da Conceição, o projeto foi organizado para esclarecer as dúvidas dos alunos sobre as profissões.

“Realizaremos ciclos de palestras motivacionais com vários profissionais, em todas as áreas de atuação, com o objetivo de incentivar e inspirar nossos estudantes na escolha da futura profissão,” declarou a gestora da unidade.



O policial rodoviário federal Almeida, chefe do GETRAN –RJ, foi o primeiro convidado do Projeto Oficina do Futuro. Ele ministrou uma palestra sobre a carreira de policial para os 45 alunos presentes do lll CPM/ERJ. Na ocasião, foram destacadas características que um bom policial deve ter durante a sua trajetória profissional, como capacidade de liderança e responsabilidade.



Ainda durante a palestra, o aluno Eduardo, do 7º Ano de Escolaridade, expressou sua vontade de seguir a carreira de PRF. Ele entregou aos policiais rodoviários uma homenagem como forma de agradecimento.