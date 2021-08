Profissionais de saúde são homenageados em Duque de Caxias - ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Profissionais de saúde são homenageados em Duque de CaxiasART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Publicado 31/08/2021 14:40

Duque de Caxias - Durante um ato solene, promovido pelo vereador Júnior Reis (MDB), diversos profissionais da saúde, principalmente os atuantes na vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias, receberam moção de aplausos no plenário da Câmara Municipal, como forma de reconhecimento pela dedicação e empenho na tentativa de erradicação do coronavírus e por trabalharem na linha de frente do combate à doença nas unidades de hospitalares da cidade.

Profissionais de saúde são homenageados em Duque de Caxias ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

“Essas pessoas têm demonstrado um comprometimento muito grande com o nosso município. Essa é uma simples homenagem, mas nós temos que homenageá-los por tudo o que eles têm feito para a nossa saúde. Esses profissionais são motivo de muito orgulho para a Câmara Municipal”, frisou Júnior Reis.



A ocasião teve a presença de autoridades como o vice-prefeito, Wilson Miguel dos Reis (MDB), o presidente da Fundec, Jonas Santana, o superintendente da Defesa Civil, André Xavier, o coordenador do Processo Apell e representante da Defesa Civil, Ariel Blanco, e também dos vereadores Dr. Maurício (Avante), Paulo Afonso (Republicanos), Alex da Juliana do Táxi (MDB), Clovinho Sempre Junto (Patriota), Nivan Almeida (PT) e do gestor da Casa Legislativa Municipal, o presidente Celso do Alba (MDB), que ao lado dos demais vereadores presentes, entregou o título “Trabalhador Duquecaxiense” para o colega Júnior Reis.

“Fiquei surpreso, pois vim para homenagear e acabei sendo homenageado. É uma emoção diferente. Agradeço a Deus por ter bons amigos como o presidente, Celso do Alba”, declarou o homenageado. Além disso, o cantor duquecaxiense, Daniel Gomes, que participou do programa global “The Voice Brasil +”, abrilhantou o evento.

Profissionais de saúde são homenageados em Duque de Caxias ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Além da comenda parlamentar, Júnior Reis recebeu da equipe da Saúde, um diploma de agradecimento por dedicar seu mandato em acolher e apoiar a categoria, tanto nas ações de combate ao coronavírus, quanto na rotina diária dos profissionais que atuam se expondo nas unidades de saúde do município. O vice-prefeito da cidade também foi agraciado com uma comenda. Wilson Reis recebeu uma moção de aplausos. Ele, que já foi contaminado pelo coronavírus, e se tratou no Hospital Municipal São José, referência no tratamento da doença em toda a região da Baixada Fluminense.



“É muito gratificante presenciar um evento desse porte. Júnior está de parabéns por oferecer mais um reconhecimento a esses profissionais. Espero que mais eventos como este aconteçam”, falou o vereador Alex da Juliana do Táx, deixando claro, em seguida, que a Câmara de Duque de Caxias está caminhando de braços dados com todas as outras secretarias da Prefeitura da cidade.