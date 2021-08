Revólver foi apreendido durante tentativa de assalto a PM, em Caxias - Divulgação

Revólver foi apreendido durante tentativa de assalto a PM, em CaxiasDivulgação

Publicado 30/08/2021 16:11

Duque de Caxias - Um homem morreu, na tarde deste domingo, 29, após tentativa de assalto a um policial militar, no bairro Vila Rosário. De acordo com informações, o agente estava de folga, quando foi abordado por três assaltantes armados, dois em um veículo e o terceiro em uma moto, na Rua Itambi.

Segundo relatos, os bandidos dispararam contra o policial que revidou, atingindo um rapaz que estava no carro. Ele morreu no local. Os outros dois bandidos conseguiram fugir.

O PM não ficou ferido e ainda apreendeu um revólver cal. 38 com numeração suprimida e cinco munições intactas.



Ferido no Hospital de Saracuruna



Horas depois do ocorrido, um homem deu entrada no Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes após ser atingido por um disparo no pé direito. Na unidade de saúde, ele informou que presenciou um assalto, no bairro Vila Rosário. O paciente passa bem e passaria por cirurgia.