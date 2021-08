Centro de Referência do Homem, em Duque de Caxias - Divulgação

Centro de Referência do Homem, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 30/08/2021 13:46

Duque de Caxias - Inaugurado em 2011, o Centro de Referência do Homem é fundamental no combate à violência contra a mulher em Duque de Caxias. Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o CR Homem trabalha com a responsabilização de autores de violência doméstica, por meio de grupos reflexivos. O órgão atua junto aos homens na compreensão de que a violência contra a mulher é um crime. Além dos grupos reflexivos, o CR Homem também trabalha com prevenção, atuando com distribuição de informações fora do espaço de trabalho, em escolas, igrejas, empresas e praças públicas.

O equipamento trata ainda da promoção da saúde do homem, sobretudo, na saúde mental, auxiliando com informações no enfrentamento ao alcoolismo e outras patologias que potencializam conflitos familiares que movem o ciclo da violência. Além disso, o lugar trabalha com indivíduos que já cometeram crimes e que são encaminhados pela justiça, por meio do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e com homens que ainda não têm processo na justiça, porém, percebem que precisam de ajuda neste campo. O trabalho com eles é feito por meio de grupos reflexivos, no próprio juizado ou na sede do CR Homem, na Av. Jornalista Moacir Padilha, S/N, Jardim Primavera, ao lado da Prefeitura de Duque de Caxias.

“O homem que participa do grupo reflexivo dificilmente retorna a responder a um novo processo de violência doméstica. A gente observa como ele entra e como ele sai. Isso não tem preço”, afirmou o coordenador do Centro de Referência do Homem, Paulo César da Conceição.

“O trabalho desenvolvido no CR Homem é de suma importância para responsabilizar e conscientizar homens que cometeram violência doméstica. O equipamento dispõe de todos os recursos para que esses homens aprendam a resolver os conflitos em sua vida sem o uso da violência”, disse o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius Boquinha.

Os grupos reflexivos funcionam às quartas-feiras no Juizado, entre 10h e 17h, e no CR Homem, às terças e quintas, durante todo o dia. Atualmente, o quantitativo de homens atendidos está limitado, devido à pandemia.