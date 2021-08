Fundec inicia aulas de xadrez no Polo de Inclusão e Trabalho - Divulgação

Publicado 27/08/2021 14:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por meio da Fundec, lançaram o ensino de xadrez no Polo de Inclusão e Trabalho. O projeto ‘Além do Xeque-mate’ tem como proposta fazer com que a prática do xadrez ajude no desenvolvimento intelectual e motor dos alunos da unidade, que realiza mais de 500 atendimentos anualmente.



A diretora Alcineia Oliveira disse que o lançamento do projeto é de extrema importância, principalmente no momento em que se comemora a semana da pessoa com deficiência física e intelectual.

"O programa visa promover a inserção dos nossos alunos no convívio social, utilizando o esporte como ferramenta de interação com outras pessoas. Então, a intenção é melhorar a qualidade de vida dos alunos da unidade", declarou.



De acordo com Eduardo Moreira, idealizador do projeto, cada passo, por menor que seja, vai ser um ganho fundamental no desenvolvimento dos assistidos pelo ‘Além do Xeque-mate’.

"São inúmeros os benefícios do ensino do xadrez para inclusão social de pessoas com deficiência, e o corpo docente da Fundec está preparado para lidar com esse público, respeitando as particularidades e individualidades de cada pessoa envolvida no ensino da modalidade", completou o secretário municipal.

Participaram do evento o secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, o vereador Júnior Reis, a diretora de educação da Fundec, Alcineia Oliveira, além da professora de xadrez, Adriana Januario, a coordenadora e supervisora do Polo de Inclusão e Trabalho, Adriana Bessa e Juliana Cupertino, respectivamente, entre outros profissionais que trabalham na Fundação.