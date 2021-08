Caxias convoca artesãos para receber carteira nacional - Divulgação

Caxias convoca artesãos para receber carteira nacionalDivulgação

Publicado 26/08/2021 15:02

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, convoca todos os artesãos que não participaram do evento de entrega da Carteira Nacional do Artesão, que aconteceu no dia 29/06, para buscarem o documento na sede da secretaria. A Carteira Nacional estará disponível somente para os artesãos que foram convocados pela Setur/RJ para participar do evento.

A Carteira Nacional do Artesão permite ao trabalhador artesão o acesso às políticas públicas desenvolvidas pelo Programa do Artesanato Brasileiro e Coordenações Estaduais do Artesanato.

Carteira Nacional do Artesão

Fornecida gratuitamente, a Carteira Nacional do Artesão foi criada em 2012 como um desdobramento do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e funciona como uma identificação nacional do trabalhador. Entre os benefícios para seus portadores estão facilidades para participar de feiras de artesanato no país e no exterior, para obtenção de crédito, descontos na compra de matéria prima e para realizar oficinas e cursos na área. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o artesanato envolve 8,5 milhões de pessoas no país, que movimentam cerca de R$ 50 bilhões por ano.