Caxias fecha parceria com Vasco da Gama - Divulgação

Caxias fecha parceria com Vasco da GamaDivulgação

Publicado 25/08/2021 15:19

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense assinou um convênio para a implementação do Centro de Treinamento do Club de Regatas Vasco da Gama, que consiste no novo projeto social de futebol para as categorias de base. No evento, estiveram presentes os deputados estadual e federal, Rosenverg Reis e Gutemberg Reis, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, os presidentes de Poderes do clube, vice-presidente, secretários municipais, vereadores, entre outras autoridades, além do maior ídolo da história vascaína, Roberto Dinamite.

Caxias fecha parceria com Vasco da Gama Divulgação

Publicidade

“Esse trabalho social, investir nas categorias de base é a nossa esperança de formar vencedores e, também, um compromisso com a educação. Nós estamos preparando os jovens para o futuro. Aqui na cidade a gente se sente honrado com esse investimento”, disse o prefeito Washington Reis.



Com a expansão, o Centro de Treinamento vai passar a contar com três novos campos de futebol oficiais e instalações de apoio como vestiários, academia, refeitório e área médica. De forma gradual, todas as atividades serão transferidas para o CT de Duque de Caxias. Antes do acordo, as instituições já haviam se tornado parceiras em outras iniciativas. Em junho, por exemplo, a Vila Olímpica Municipal de Duque de Caxias se tornou a sede do futebol feminino do Vasco da Gama na cidade.

Caxias fecha parceria com Vasco da Gama Divulgação

Publicidade

No novo CT, a Prefeitura colocou à disposição das 65 atletas da equipe o campo oficial de grama sintética e os vestiários para treinamento e competição. Em contrapartida, o Vasco estampa a logomarca da PMDC nos uniformes de jogo do futebol feminino em todas as disputas.



“O Vasco está cada vez mais integrado com o município de Duque de Caxias. O prefeito Washington Reis tem nos proporcionado essa oportunidade, é uma data marcante. Tenho certeza que essa parceria vai nos render muitos frutos”, declarou o presidente cruzmaltino, Jorge Salgado.