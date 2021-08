Cláudio Castro entrega cheque simbólico de mais de R$ 605 milhões para Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/08/2021 10:14

Duque de Caxias - O governador Cláudio Castro esteve na sede da Prefeitura de Duque de Caxias, no fim da tarde desta segunda-feira (23/08), para entregar ao prefeito Washington Reis o recurso arrecadado com a concessão de serviços da Cedae, referente ao município da Baixada Fluminense, em um valor total de R$ 605.130.658,95. Os repasses às cidades já tiveram. Nesta primeira rodada, além de Duque de Caxias, outros dois municípios da região foram beneficiados e receberam do governador os certificados de participação com os valores totais das outorgas.



Para o prefeito Washington Reis, contar com o apoio do governador é fundamental para o desenvolvimento da Baixada Fluminense.

“A Prefeitura realiza um trabalho com base nas demandas do cidadão. E, água e esgoto estão sempre entre as obras mais solicitadas. A concessão vem resolver um problema de décadas e, através deste recurso, outras obras poderão ser feitas para melhoria da vida da população. Para nós, é uma satisfação muito grande trabalhar nessa parceria com o governador Cláudio Castro, que tem demonstrado tanto compromisso com o nosso estado”, ressaltou Reis.



Segundo o Governo do Estado, a partir da concessão, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo chegarão a 99% de cobertura de água e 90% de esgoto. Os pagamentos realizados às cidades nesta primeira etapa são equivalentes à primeira parcela, o que corresponde a 65% do valor total. Já a segunda parcela (15%) será paga ao final da operação assistida, já iniciada pelas concessionárias, e a terceira e última parcela (20%) será quitada em 2025. As três cidades beneficiadas hoje passarão a ser atendidas pela empresa Águas do Rio, do grupo Aegea, que arrematou o bloco 4 da concessão, grupo em que os municípios estão inseridos.



O governador Cláudio Castro destacou:

“Vivemos um novo tempo em nosso estado. A outorga é muito importante, mas há algo que me anima ainda mais: a questão da democratização e universalização da água e esgoto. A população mais pobre será a mais beneficiada e vai perceber que quem é o responsável por isso é o Governo do Estado do Rio de Janeiro. É essa dignidade que nosso governo busca todos os dias. A Baixada Fluminense volta a ter o protagonismo perdido após décadas”, afirmou.