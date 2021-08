Rio,06/09/2018 - Museu Duque de Caxias - Museu onde nasceu Luis Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.Foto: Armando Paiva/ Agência O Dia Baixada, Museu, Duque de Caxias - Armando Paiva

Publicado 23/08/2021 18:21

Duque de Caxias - Pelo segundo ano consecutivo, as comemorações ao dia do nascimento do Duque de Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva, não ocorrerão na cidade que leva o seu nome, na Baixada Fluminense. A Prefeitura de Duque de Caxias informou que não há nenhuma solenidade programada para a próxima quarta-feira, dia 25 de Agosto, por causa da pandemia do coronavírus. Entretanto, o museu, que guarda relíquias do militar, permanecerá aberto durante o Dia do Soldado.

O Duque de Caxias, nasceu em 25 agosto de 1803, na fazenda de São Paulo, no Taquaru, Vila de Porto da Estrela, na Capitania do Rio de Janeiro, quando o Brasil era Vice-Reino de Portugal. Hoje, o local é o Parque Histórico Duque de Caxias, no bairro da Taquara, em Caxias.



O museu está situado no antigo casarão da fazenda, na Avenida Automóvel Clube, à beira do caminho que ligava o Porto de Estrela ao Porto do Pilar, importantes pontos de escoamento de ouro para a Corte. Há exposição de peças de armas da época, algumas usadas pelo marechal, e de utensílios domésticos de sua família. Além disso, há exposições sobre a história do patrono e outra permanente, que traz o acervo arqueológico da cidade.

As visitações ao museu acontecem sempre de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h. O Museu fica na Avenida Automóvel Clube, no km 54.