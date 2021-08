Escola em Caxias passa por reformas - Divulgação

Escola em Caxias passa por reformasDivulgação

Publicado 24/08/2021 14:30

Duque de Caxias - Os alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Olga Teixeira de Oliveira ganharam um grande presente nesta segunda-feira, 23. A Prefeitura de Duque de Caxias concluiu as obras de reforma da unidade e entregou as novas instalações à comunidade escolar. Entre as melhorias que foram feitas no local, destaque para o aumento de carga elétrica em toda a unidade, que vai possibilitar a climatização da escola, a reforma das três quadras poliesportivas com pintura do piso, recuperação dos alambrados e das balizas, além da implantação de nova iluminação em led, recuperação e pintura da cobertura.

Escola em Caxias passa por reformas Divulgação



No pátio foi executada a implantação de piso intertravado no entorno das quadras, com nova rede de drenagem. A Secretaria Municipal de Obras criou também um banheiro para pessoas com deficiência e realizou a reforma completa dos vestiários. A obra faz parte do programa de melhorias das escolas municipais, iniciado pelo prefeito Washington Reis, em 2017, que já beneficiou com reforma e ampliação mais de 140 unidades de ensino.



“Investir em Educação é uma das nossas maiores preocupações. Já reformamos mais de 140 unidades nos últimos quatro anos e vamos reformar todas as outras. Em Duque de Caxias, a Educação é prioridade. Foi assim quando vacinamos todos os profissionais da área e quando garantimos que os estudantes pudessem frequentar as aulas, mesmo diante da pandemia. Vamos continuar trabalhando muito para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino público da nossa cidade”, explicou o prefeito. No pátio foi executada a implantação de piso intertravado no entorno das quadras, com nova rede de drenagem. A Secretaria Municipal de Obras criou também um banheiro para pessoas com deficiência e realizou a reforma completa dos vestiários. A obra faz parte do programa de melhorias das escolas municipais, iniciado pelo, em 2017, que já beneficiou com reforma e ampliação mais de 140 unidades de ensino.“Investir em Educação é uma das nossas maiores preocupações. Já reformamos mais de 140 unidades nos últimos quatro anos e vamos reformar todas as outras. Em, a Educação é prioridade. Foi assim quando vacinamos todos os profissionais da área e quando garantimos que os estudantes pudessem frequentar as aulas, mesmo diante da pandemia. Vamos continuar trabalhando muito para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino público da nossa cidade”, explicou o prefeito.

Publicidade

Escola em Caxias passa por reformas Divulgação



A escola do bairro Parque Lafaiete é uma das mais tradicionais da rede municipal de ensino, está completando 51 anos de idade e atende a 963 alunos do Ensino Fundamental, do 4º ao 9º ano, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da classe especial de surdos. Para a reforma, a Prefeitura de Duque de Caxias contou com o apoio do deputado federal Áureo Ribeiro, que destinou R$ 500 mil em emendas parlamentares para a iniciativa.



“Eu fui aluno desta rede pública de ensino e estudei aqui nesta escola. É com a Educação que a gente vai transformar a realidade. É com oportunidade para a juventude que a gente vai mudar. Nossa cidade tem avançado muito em infraestrutura, em educação. A maior rede de saúde pública da Baixada fica aqui. Eu me orgulho em fazer parte deste time, ao lado do prefeito Washington Reis, dos deputados Gutemberg e Rosenverg Reis, porque aqui tem união”, destacou o deputado Áureo Ribeiro.



Na região, a Prefeitura atuou ainda com o trabalho de recapeamento asfáltico na rua Maria Luiza Reis, próxima a Avenida Nilo Peçanha, concluiu a construção de uma nova área de lazer com iluminação em led e vários atrativos para os moradores do bairro. Pensando em um ambiente que integrasse espaço para a prática esportiva, recreação infantil e área de contemplação para toda família, foi construída uma praça com playground, academia de ginástica, estação de jogos de mesa e pavimentação. A escola do bairro Parque Lafaiete é uma das mais tradicionais da rede municipal de ensino, está completando 51 anos de idade e atende a 963 alunos do Ensino Fundamental, do 4º ao 9º ano, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da classe especial de surdos. Para a reforma, a Prefeitura de Duque de Caxias contou com o apoio do deputado federal Áureo Ribeiro, que destinou R$ 500 mil em emendas parlamentares para a iniciativa.“Eu fui aluno desta rede pública de ensino e estudei aqui nesta escola. É com a Educação que a gente vai transformar a realidade. É com oportunidade para a juventude que a gente vai mudar. Nossa cidade tem avançado muito em infraestrutura, em educação. A maior rede de saúde pública da Baixada fica aqui. Eu me orgulho em fazer parte deste time, ao lado do prefeito Washington Reis, dos deputados Gutemberg e Rosenverg Reis, porque aqui tem união”, destacou o deputado Áureo Ribeiro.Na região, a Prefeitura atuou ainda com o trabalho de recapeamento asfáltico na rua Maria Luiza Reis, próxima a Avenida Nilo Peçanha, concluiu a construção de uma nova área de lazer com iluminação em led e vários atrativos para os moradores do bairro. Pensando em um ambiente que integrasse espaço para a prática esportiva, recreação infantil e área de contemplação para toda família, foi construída uma praça com playground, academia de ginástica, estação de jogos de mesa e pavimentação.