Professores da rede já estão imunizados com a vacina contra a Covid - Reprodução

Professores da rede já estão imunizados com a vacina contra a CovidReprodução

Publicado 23/08/2021 16:48

Duque de Caxias - Para estimular o avanço da vacinação contra a Covid-19, uma academia de Duque de Caxias resolveu apostar em um novo modelo de campanha: quem apresentar o cartão de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) com a primeira ou a segunda dose contra o coronavírus não paga a matrícula. A ideia é da LifeFit, que fica no bairro Jardim 25 de Agosto.

Professores da rede já estão imunizados com a vacina contra a Covid Reprodução

Publicidade

"Como profissionais da área da saúde, nos sentimos na obrigação de apoiar a vacinação. Querendo incentivar a todos que se vacinem, aqui quem já tomou qualquer dose da vacina ganha de presente a matrícula", afirmou Ian Tavares, sócio da rede de academia.

Resposta melhor na vacinação

Publicidade

Manter um estilo de vida fisicamente ativo pode ser uma estratégia para turbinar a resposta imune induzida por vacinas contra a Covid-19. Essa é a conclusão de um estudo feito com 1.095 voluntários por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e colaboradores, divulgado no início deste mês.



Atividade física induz melhor resposta imunológica Reprodução

Publicidade

Considerou-se como “tempo ativo” exercícios e outras atividades de lazer, como caminhada, corrida, dança, natação, assim como as atividades domésticas (limpar a casa, cuidar do jardim, lavar a roupa na mão), ao trabalho (carregar pesos, realizar consertos) ou deslocamentos de rotina (andar apé ou de bicicleta até o trabalho, o supermercado ou a escola, por exemplo).