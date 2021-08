Festa junina no Colégio da Polícia Militar de Caxias - Divulgação

Publicado 24/08/2021 17:54

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro realizará nesta quarta-feira, 25, das 9h às 13h, a sua tradicional festa junina. A unidade escolar situada no município de Duque de Caxias receberá uma decoração especial para divertir e também ensinar sobre a cultura popular brasileira aos alunos da instituição. Em virtude da pandemia, as ações seguirão medidas de segurança e acontecerão no formato drive-thru.



Segundo a diretora do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso da Conceição, a festividade tem cunho pedagógico.

“Organizamos a festa do colégio a fim de trabalhar também com o nosso aluno a rica cultura popular brasileira. Posso exemplificar ao dizer que é cultural a ideia de se alimentar com determinados tipos de doces regionais”.



A gestora do colégio também afirmou que a festividade é importante para desenvolver boas práticas pedagógicas.

“Neste momento de isolamento social temos que cuidar de nossas crianças seguindo os protocolos de segurança, mas devemos também nos preocupar em educar de maneira diversificada com o objetivo de que elas tenham experiências enriquecedoras”, declarou.