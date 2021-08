Fundec vai abrir 20 mil vagas de curso à distância - Divulgação

Publicado 25/08/2021 14:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, oferece 20 mil vagas em cursos gratuitos à distância, através da Academia Fundec/CISCO. Os interessados podem escolher até dois cursos entre os cinco oferecidos: Empreendedorismo, Alfabetização Digital, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética e Introdução à Internet de Todas as Coisas.

As matrículas devem ser realizadas através do site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br/edital.php), entre os dias 24/08 e 07/09. O aluno poderá solicitar o certificado 45 dias após a finalização do curso.

Para mais informações acesse o site (www.fundec.rj.gov.br) ou pelo whatsapp no número (21) 97464-6089.