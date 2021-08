Caxias abre inscrições para cursos gratuitos de desenho - Divulgação

Caxias abre inscrições para cursos gratuitos de desenhoDivulgação

Publicado 25/08/2021 14:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de desenho Mangá, desenho Livre e Realismo e Arte Digital. Os cursos serão ministrados nas Bibliotecas Públicas de Xerém Ferreira Gullar e de Jardim Primavera, para iniciantes, com idade a partir de 12 anos, com autorização dos pais ou responsável legal.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas de forma presencial na unidade de Xerém, das 9h às 16h, até o dia 27 de agosto. Confira a seguir, os endereços, dias e horários das aulas:



- Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar

Endereço: Praça Engenheiro Leão de Moura – Vila Nossa Senhora das Graças – Xerém

Inscrições no local, das 9h às 16h. Professora Sy Carla.

Horários dos cursos:

*Segundas-feiras

9h às 11h (Mangá)

14h às 16h (Livre e Realismo)

*Quartas-feiras

9h às 11h (Livre e Realismo)

14h às 16h (Mangá)

Vagas Limitadas (a partir de 12 anos)



- Biblioteca Municipal Jardim Primavera

Endereço: Av. Jornalista Moacyr Padilha, s/n - Jardim Primavera – DC. Professora Sy Carla.

Horários dos cursos:

*Sextas-feiras

09h30 às 11h30 (Mangá)

14h às 16h (Mangá)

13h às 15h (Criação Digital)

Vagas Limitadas (a partir de 12 anos)