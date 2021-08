Incêndio atinge mata em Duque de Caxias - Reprodução

Incêndio atinge mata em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 26/08/2021 14:22

Duque de Caxias - Equipes da Defesa Civil de Duque de Caxias estão atuando em um incêndio de grandes proporções na mata do Parque Equitativa, no terceiro distrito. Em nota oficial, divulgada na manhã desta quinta-feira (26), a prefeitura informou que os agentes estão acompanhados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Guarda Ambiental e GOPP (Grupamento de Operações com Produtos Perigosos), monitorando e trabalhando para evitar o alastramento de um incêndio que já dura mais de 48 horas na região, em função dos fortes ventos, do clima seco e estiagem dos últimos dias.

Gente vamos divulgar o incêndio na Reserva Biológica de Parque Equitativa (Duque de Caxias). Os bombeiros já estão lá, mas não estão conseguindo conter as chamas. pic.twitter.com/SvrWpGC7Tg — Pittinha (@Sra_Pitta) August 26, 2021

Publicidade

As equipes da Prefeitura de Duque de Caxias seguem no local prestando toda ajuda necessária à população do entorno. Até o momento, nenhuma construção ou residência próxima ao incêndio foi atingida.

A Defesa Civil do município reforça que, em caso de emergência, a população pode ligar para os números 193, 199 ou 08000 230 199.