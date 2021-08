Parque Paulista vai passar por obras de drenagem e pavimentação - Divulgação

Publicado 26/08/2021 15:56

Duque de Caxias - Um bairro de cara nova. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, lançou, na noite desta terça-feira (24/08), o conjunto de obras de drenagem e pavimentação no bairro Parque Paulista, no terceiro distrito. Serão mais de 12 km de ruas pavimentadas, beneficiando moradores de 41 ruas da região, que também vão ganhar iluminação em LED, através do programa “Caxias Cidade Luz”.

"Nos próximos dias, nossa cidade vai virar o maior canteiro de obras do país. Serão obras em todos os bairros, distritos. Podem ter certeza de que os locais que não têm asfalto hoje estão com os dias contados. Até o Natal, teremos toda a cidade com iluminação em LED. Estamos trabalhando firme para que Duque de Caxias avance ainda mais", disse o prefeito Washington Reis, que participou da solenidade ao lado do deputado estadual Rosenverg Reis.



O secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, afirmou que as intervenções no Parque Paulista começam ainda esta semana.



