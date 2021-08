Astrazeneca - Reprodução internet

Publicado 27/08/2021 09:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, começa nesta sexta-feira, 27, a aplicação de doses de reforço em instituições de Longa Permanência localizadas no município. A aplicação da vacina será feita em todos os idosos acima de 70 anos. A iniciativa tem como base as recomendações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), do Ministério da Saúde.

As instituições de Longa Permanência a serem vacinadas com a dose de reforço de Astrazeneca, no município de Duque de Caxias são: Getsemani (Av. Marques de Barbacena 88 – Capivari), El Shaday (Est. Rio Magé - Vila Maria Helena), Lar Peniel (Trav. Goiás, 42 - Parque Eldorado), Solar da Melhor Idade (Rua Adriano, 1250 - Bairro 51), Lar Amor Maior (Rua Cel. Silva Barros 1001 – Jardim Primavera), Casa Repouso Tia Ilza (Av. Henrique Valadares, 2309 - Parque Lafaiete), Abrigo Tia Mônica (Rua Padre Roberto, 32 - Parque Lafaiete) e Monte Moriá (Av. Francisco Alves 16 – Xerém).