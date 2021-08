Um dos cinco cemitérios da cidade, administrados por uma empresa apenas - Divulgação

Publicado 28/08/2021 12:51

Duque de Caxias - A Justiça ordenou, por meio de uma liminar, que a AG-R Eye Obelisco Serviços Funerários realize enterro gratuito, e sem comprovante de residência em nome do falecido. A ação foi protocolada pela Procuradoria Geral do Município de Duque de Caxias e foi motivada referente ao cidadão José Francisco Rodrigues. O corpo dele está há cinco dias no necrotério do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.

A decisão da Justiça ainda ordena multa já aplicada para R$ 200 mil, para a hipótese de descumprimento. Ainda segundo a liminar, o enterro deverá acontecer independentemente da apresentação de comprovante de residência do falecido, no prazo de 24 horas, sob pena de multa que aumenta para R$ 20 mil, apenas para a hipótese de descumprimento da mesma.