Caxias entrega diploma mérito para voluntários do Processo Apell | Duque de Caxias | O Dia

Voluntários do Processo Apell são homenageados em Caxias - Divulgação

Voluntários do Processo Apell são homenageados em CaxiasDivulgação

Publicado 28/08/2021 14:17

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, promoveu na Câmara Municipal de Vereadores, evento alusivo ao Dia Nacional do Voluntariado. Para marcar a data, comemorada neste sábado, 28, foram homenageados mais de 100 voluntários do Processo Apell da ASSECAMPE (Associação das Empresas de Campos Elíseos), com a entrega do Diploma Mérito da Defesa Civil aos servidores e voluntários atuaram no combate a Covid-19 no município.

Para o Superintendente Municipal de Defesa Civil, André Xavier, o trabalho dos voluntários do Processo Apell sempre foi importante em Duque de Caxias.

Voluntários do Processo Apell são homenageados em Caxias Divulgação

“O município tem hoje mais de nove mil voluntários do processo Apell. São Jovens e adultos treinados e capacitados durante o ano para atuar em várias situações e ajudar que precisa. Para eles não existe dia nem hora. Estão sempre prontos para auxiliar”, disse o superintendente André Xavier.

O evento contou com a presença dos comandantes do 14º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) e GOPP (Grupamento de Operações com Produtos Perigosos) de Duque de Caxias; do Superintendente da Defesa Civil municipal, André Xavier; do coordenador do Processo Apell, Ariel Blanco; líderes de instituições parceiras como os Desbravadores, Cruz Vermelha e Associações dos Escoteiros, entre outras autoridades municipais.

Voluntários do Processo Apell são homenageados em Caxias Divulgação

Processo APELL

O processo APELL foi lançado em 1988 sob a liderança do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP, na sigla em inglês) que formulou as suas diretrizes a partir de ações em cooperação com a Associação das Indústrias Químicas dos Estados Unidos e o Conselho Europeu das Federações da Indústria Química. Desde então, essa iniciativa tem inspirado atividades colaborativas de planejamento com enfoque em prevenção de acidentes ao redor do mundo e preparado pessoas para o enfrentamento de eventuais situações de emergência. No Brasil, a Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) foi incumbida de disseminá-la. A sigla APELL foi formada a partir das iniciais de cinco palavras em inglês que, em português, significam: Alerta e Preparação de Comunidades para Emergências Locais.