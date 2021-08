Obras avançam em bairros de Duque de Caxias - Divulgação

Obras avançam em bairros de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 30/08/2021 15:15

Duque de Caxias - Mais um bairro será beneficiado com obras de drenagem e pavimentação em Duque de Caxias. Dessa vez, os moradores de Jardim Rotsen, no terceiro distrito, vão ganhar mais de 5 km de extensão de asfalto nas ruas, representando um grande avanço na infraestrutura do município. Nesta segunda-feira (30), a partir das 19h, ocorre o anúncio do lançamento das obras pelo prefeito Washington Reis, acompanhado dos deputados estadual e federal, Rosenverg Reis e Gutemberg Reis, vereadores e diversas lideranças políticas.

Além da rede de coleta do esgoto e da pavimentação asfáltica das vias, todas as ruas beneficiadas vão receber nova iluminação em led, que proporcionam mais segurança e menor consumo de energia. Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, mais de 15 vias da localidade estarão recebendo o serviço.

“A governo municipal se preocupa com a qualidade de vida de toda população, e isso inclui as melhorias de infraestruturas dos bairros. Estamos trabalhando em ritmo acelerado para que possamos fazer muitas entregas de obras na cidade”, declarou o secretário de Obras, João Carlos Grilo.