Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias promoveu ações voltadas para a prevenção e controle da Tuberculose no município. As atividades têm como objetivo conscientizar a população sobre as formas de prevenção e controle da doença. As ações aconteceram nas UPHs Pilar, Saracuruna, Campos Elíseos, Parque Equitativa, Imbariê, Xerém e UBS Antônio Granja.



A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões. Os sintomas mais frequentes são febre, tosse, perda de peso, dor no peito, cansaço excessivo e rouquidão. Embora pareça uma doença do passado, dados do Ministério da Saúde mostram que a tuberculose está entre as 10 principais causas de morte no mundo.

Para prevenir é necessário imunizar as crianças ao nascer, ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina BCG, a qual protege a criança das formas mais graves, como meningite tuberculosa e tuberculose miliar (espalhada pelos pulmões). A vacina está disponível gratuitamente, nas salas de vacinação das redes de serviços do Sistema Único de Saúde de Duque de Caxias.



Onde encontrar tratamento em Duque de Caxias



A cidade conta com o Programa de Combate à Tuberculose nos quatro distritos. As ações incluem divulgação, reflexão, informação e/ou educação sobre tuberculose, bem como a captação de sintomáticos respiratórios, encaminhamento e orientação para realização de exame. O programa faz acolhimento, de segunda a sexta, das 8h às 17h, no Centro Municipal de Saúde (adulto e infantil), nas UPH Xerém, UPH Pilar, UPH Campos Elíseos, UPH Parque Equitativa, UPH Saracuruna, UPH Imbariê, UBS Antônio Granja e todas as unidades de Estratégias da Saúde da Família (ESF).