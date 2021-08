Município segue o Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal - Foto: RÃƒà œmullo Espíndola

Publicado 30/08/2021 18:15

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta terça-feira (31/08) a aplicação da segunda dose da Pfizer para todos que receberam a primeira dose nos dias 12, 14 e 15 de Junho. É obrigatória a apresentação de cartão de vacinação e documento de identificação com CPF. A vacinação com a segunda dose da Pfizer acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

- CER IV

- Hospital Municipal Duque

- UPH Xerém

- UPH Imbariê

- UPH Equitativa

- UPH Saracuruna

- UPH Pilar

- UPH Campos Elíseos

- ESF Parque Esperança



Confira os outros grupos que podem ser vacinados em Duque de Caxias nesta terça-feira (31/08):



* Primeira Dose para 18 anos ou mais – A vacinação acontece em nove pontos, nos quatro distritos. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é obrigatória a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação acontece para pedestres, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

UBS Barro Branco

ESF Cristóvão Colombo

ESF Parada Angélica

ESF Jardim Anhangá

ESF Parque Comercial

ESF Imbariê

ESF Jardim Olimpo

ESF Parque Eldorado

ESF Parada Morabi



* Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes - O município segue ainda com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes, com idade acima de 18 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.



* Segunda Dose de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer– o município segue também com a vacinação para aqueles que não compareceram às convocações para receber a segunda dose, feitas pela Secretaria Municipal de Saúde. A segunda dose para faltosos acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). No caso da vacina Pfizer, a “repescagem” vai contemplar quem não compareceu às convocações de segunda dose feitas nos dias 16 e 18/08. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.