Pfizer entrega mais 2,1 milhões de doses ao Brasil - Reprodução internet

Publicado 31/08/2021 09:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue nesta terça-feira (31/08) com a vacinação contra Covid-19 para adolescentes com 12 anos (Com ou sem comorbidades). Para receber a primeira dose é obrigatório que o adolescente esteja acompanhado dos pais ou responsável legal e apresentar comprovante de residência, carteira de vacinação, documento de identidade com CPF ou Cartão do SUS.



Para esses jovens será aplicado, exclusivamente, o imunizante da Pfizer que, até o momento, é a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária.



A vacinação acontece para pedestres, das 8h às 12 horas, nos seguintes locais:

- CER IV

- UPH Xerém

- UPH Imbariê

- UPH Pilar