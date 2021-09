Rede Caxias Criativa lança website - Divulgação

Publicado 31/08/2021 15:03

Duque de Caxias - A Rede Caxias Criativa, coletivo que reúne Operadores Culturais que desenvolvem atividades criativas em Duque de Caxias, vai lançar o website da Rede – www.caxiascriativa.org – e nesta ocasião abrem as inscrições para uma série de quatro Oficinas de Economia Criativa gratuitas, selecionando 30 jovens alunos de cada Distrito da cidade (120 alunos no total com idade entre 16 a 29 anos).



Estão sendo chamados todos os envolvidos em atividades criativas e culturais englobados no campo da Economia Criativa para uma série de quatro oficinas (uma por semana) sobre: a) Formatação e Redação de Projetos em Editais; b) Tecnologia em Internet com Aplicativos; c) Gestão em Negócios e Empreendedorismo; d) Comunicação e Marketing Digital.

Egeu Laus coordenador da Rede Caxias Criativa Divulgação

O lançamento do website com a abertura das inscrições (formulário no próprio website) acontecerá nos dias 8 de setembro (quarta-feira) no, na Praça Roberto Silveira, Bairro 25 de Agosto, às 14 horas, e no sábado dia 11 de setembro na Sede da Apph Clio no Campus da Feuduc no bairro de São Bento, na av. Gov Leonel de Moura Brizola, 9422 também às 14 horas.Nos dois eventos, haverá palestras do Mestre emAntonio Augusto com o tema “Duque de Caxias e a Baixada Fluminense: conhecendo nossa história” e do artista visual, designer de experiências e consultor de tecnologias criativas Clélio de Paula apresentando suas experiências em Realidade Aumentada, Mista e Virtual na Europa e Brasil.Os lançamentos no Terceiro e Quarto Distritos acontecerão nos dias 25 e 30 de setembro em locais que serão divulgados posteriormente. Todas as informações estão a disposição no website www.caxiascriativa.org.