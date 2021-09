Medida é prevista em proposta que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Medida é prevista em proposta que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura de Búzios

Publicado 01/09/2021 11:26

Duque de Caxias - Mais segurança para Caxias. Com o Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis), o patrulhamento no município será ainda mais reforçado graças à atuação dos policiais que trabalharão no local nos seus dias de folga. A iniciativa será custeada pela Prefeitura de Duque de Caxias, com o dinheiro revertido exclusivamente para os policiais. O lançamento da base do programa em Xerém vai acontecer na próxima quinta-feira (02), às 8h, na Praça da Mantiquira.

O novo programa tem importância fundamental para o policiamento ostensivo no combate à criminalidade. O prefeito Washington Reis tem adotado medidas importantes para trazer mais tranquilidade à população, garantindo a segurança na cidade. Na região, a atuação policial vai contar com oito agentes por dia. A Prefeitura ainda irá ceder viaturas para a realização do patrulhamento no local.