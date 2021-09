Helena Barroso é a nova presidente do Rotary Duque de Caxias - Divulgação

Helena Barroso é a nova presidente do Rotary Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 01/09/2021 15:43

Duque de Caxias - O Rotary Club Duque de Caxias está com nova presidente, Helena Barroso, para o mandato até julho de 2022. Helena Barroso é graduada em Administração de Empresa pela UFF, com curso de Gestão de Qualidade Total Training on the Job pela Fundação Dom Cabral Belo Horizonte.

Atuou pela Caixa Econômica Federal por 31 anos entre Gestão de Agência até Gestão de Processos. Atuou também pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria Estadual de Saúde e Agricultura, entre os anos 1978 a 1981.

O Rotary Club Duque de Caxias está localizado na rua Pref. José Carlos Lacerda, 948 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias – RJ. As reuniões ocorrem toda quarta-feira, ao meio-dia.