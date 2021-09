Carro invade loja no Centro de Caxias - Reprodução

Publicado 01/09/2021 14:46 | Atualizado 01/09/2021 14:50

Duque de Caxias - O vídeo de um acidente, na manhã desta quarta-feira, 1, no Centro da cidade, vem tomando as redes sociais. Nas imagens, um motorista perde o controle do carro e chega a invadir uma loja, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, a antiga Avenida Presidente Kennedy. A via é uma das mais movimentadas do município.

Carro invade loja no Centro de Caxias e funcionário se salva por pouco.



— Jornal O Dia (@jornalodia) September 1, 2021

No momento do incidente, pelo menos três pessoas estavam na calçada. Aparentemente, nenhuma delas se feriu. O Corpo de Bombeiros de Duque de Caxias informou que não foi chamado para a ocorrência.

A equipe do O DIA entrou em contato com a loja, mas ainda não obteve retorno. Não há informação, até o momento, sobre o estado de saúde do motorista do veículo.