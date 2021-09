Caxias participa de Fórum estadual do Turismo, na cidade de Vassouras - Divulgação

Caxias participa de Fórum estadual do Turismo, na cidade de VassourasDivulgação

Publicado 02/09/2021 11:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, esteve presente no Fórum Regional do Turismo Fluminense, promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e pela Cia. de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), no Centro de Convenções General Sombra, no município de Vassouras. O encontro teve como objetivo debater ações e planejar a retomada do turismo no Estado pós-pandemia e contou com a presença de importantes nomes do setor em diversas áreas.

Caxias participa de Fórum estadual do Turismo, na cidade de Vassouras Divulgação



As palestras apresentaram temas fundamentais para o planejamento, como o “Turismo no estado do Rio de Janeiro: forças, gargalos e desafios”, “Do potencial ao comercial: Transformando atrativos turísticos em produtos” e “Segmentação turística: estratégias especiais para experiências memoráveis”.



O Governador do Estado, Cláudio Castro, participou da cerimônia de abertura ao lado do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; do presidente da TurisRio, Sergio Ricardo; entre outros.

“Estamos fazendo a retomada consciente. Só aqui em Vassouras já temos 75% da população vacinada. O Rio já está com níveis bem avançados na primeira dose e estamos batalhando agora com a segunda dose, para permitir que já no fim do ano o turismo esteja em pleno vapor", disse o governador Cláudio Castro na abertura do Fórum.



A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias foi representada pela Subsecretária de Turismo, Lidia Malafaia; a Subsecretaria de Cultura, Simone Sangelis; os Turismólogos Marlen Ramalho e Fernando Marendaz; e o Assessor de Projetos Especiais, Egeu Laus. As palestras apresentaram temas fundamentais para o planejamento, como o “Turismo no estado do Rio de Janeiro: forças, gargalos e desafios”, “Do potencial ao comercial: Transformando atrativos turísticos em produtos” e “Segmentação turística: estratégias especiais para experiências memoráveis”., participou da cerimônia de abertura ao lado do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; do presidente da TurisRio, Sergio Ricardo; entre outros.“Estamos fazendo a retomada consciente. Só aqui em Vassouras já temos 75% da população vacinada. O Rio já está com níveis bem avançados na primeira dose e estamos batalhando agora com a segunda dose, para permitir que já no fim do ano o turismo esteja em pleno vapor", disse o governador Cláudio Castro na abertura do Fórum.A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo defoi representada pela Subsecretária de Turismo, Lidia Malafaia; a Subsecretaria de Cultura, Simone Sangelis; os Turismólogos Marlen Ramalho e Fernando Marendaz; e o Assessor de Projetos Especiais, Egeu Laus.