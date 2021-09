Armas são apreendidas em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 02/09/2021 14:52

Duque de Caxias - Dois criminosos foram presos em flagrante, no final da noite desta quarta-feira (01/09), por policiais militares do 15º BPM, em Duque de Caxias. Segundo informações, a ação aconteceu no bairro Campos Elíseos, onde duas armas de fogo foram apreendidas com os elementos.

Os agentes conduziram a dupla à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.