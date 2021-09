Duque de Caxias já aplicou mais de 700 mil doses da vacina contra Covid - Divulgação

Duque de Caxias já aplicou mais de 700 mil doses da vacina contra CovidDivulgação

Publicado 02/09/2021 16:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue em ritmo acelerado com a campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Até o momento, mais de 762 mil doses já foram aplicadas no município da Baixada Fluminense. Mais de 491 mil caxienses tomaram a primeira dose, o que representa 70% da população vacinável na cidade, e mais de 270 mil estão com a imunização completa, com a primeira e segunda dose ou dose única aplicadas.



Duque de Caxias já aplicou mais de 700 mil doses da vacina contra Covid Divulgação

Com a chegada de novas doses e a adesão dos caxienses à campanha, a média móvel de casos e óbitos vem caindo em toda a cidade animando os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e todo o governo municipal.



“Duque de Caxias sempre se destacou no combate ao novo coronavírus. Desde o começo da pandemia, em 2020, nos posicionamos preliminarmente e agimos na dianteira, adquirindo o Hospital São José, reformando a unidade e o transformando no primeiro hospital exclusivo para o tratamento da Covid-19 no Brasil. Fizemos tudo isso em apenas 42 dias. Depois, investimos na compra de testes para testagem em massa da nossa população. E, agora, nos dedicamos inteiramente a avançar com a vacinação”, explicou o prefeito Washington Reis.

Duque de Caxias já aplicou mais de 700 mil doses da vacina contra Covid Divulgação



Duque de Caxias foi um dos primeiros municípios do estado a imunizar importantes categorias, como os profissionais da Educação, motoristas rodoviários, motoristas de transportes coletivos, agentes de forças de segurança, como guardas municipais, bombeiros, policiais militares e civis. Além disso, a cidade já está aplicando as doses de reforço em idosos moradores em Instituições de Longa Permanência, como asilos e abrigos, e, ao mesmo tempo, vacinando adolescentes com e sem comorbidades. Duque de Caxias foi um dos primeiros municípios do estado a imunizar importantes categorias, como os profissionais da Educação, motoristas rodoviários, motoristas de transportes coletivos, agentes de forças de segurança, como guardas municipais, bombeiros, policiais militares e civis. Além disso, a cidade já está aplicando as doses de reforço em idosos moradores em Instituições de Longa Permanência, como asilos e abrigos, e, ao mesmo tempo, vacinando adolescentes com e sem comorbidades.

Promessa



Assim que a pandemia estiver sob controle, o Hospital São José ficará será transformado no Hospital do Coração, uma unidade especializada onde a população vai ter acesso a tecnologia e equipamentos para o tratamento gratuito de doenças cardiovasculares.