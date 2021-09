Ação de capacitação para jovens do Primeira Chance, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/09/2021 11:43

Duque de Caxias - Uma série de palestras e workshops para capacitação dos jovens do programa Primeira Chance foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, através do Departamento Municipal de Políticas e Promoção da Igualdade Racial e Direitos Individuais Coletivos e Difusos (DEMPPIRD). O programa "Formação Continuada em Cidadania e Direitos Humanos, Legislação e Cuidados no Atendimento aos Usuários" prepara os profissionais para promover e divulgar temáticas relacionadas ao tema. As palestras foram realizadas no Complexo de Direitos Humanos, no Restaurante do Povo, no Centro de Duque de Caxias.



O Primeira Chance é o programa da Prefeitura de Duque de Caxias que oferece a oportunidade do primeiro emprego a centenas de jovens caxienses.

"Essa capacitação é fundamental para que possamos atender melhor nossos usuários, com todo respeito necessário e devido", afirmou o secretário da pasta, Marcus Vinícius Boquinha.



"A parceria com o projeto Formação Continuada fortifica ações de políticas públicas, tanto municipais como estaduais", disse a coordenadora da DEMPPIRD, Julia Paula Moraes. Já o Superintendente de Política LGBTI, Ernane Pereira, que representa a Secretaria de Estado nessa parceria, considera o programa fundamental para combater a intolerância na cidade. "Essa população vive em situação de extrema vulnerabilidade social. Então, a parceria entre estado e município se faz muito necessária”, completou.