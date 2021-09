Nova praça em Xerém, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/09/2021 13:17

Duque de Caxias - As obras não param em Duque de Caxias. Os moradores de Xerém, no quarto distrito, recebem neste sábado, 4, às 19h, a nova Praça Hermenegildo Pereira Duarte, localizada na estrada Rio D’ouro, totalmente revitalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. Além da nova área de lazer, que se tornou um verdadeiro complexo esportivo, com muitos atrativos para atender à população, a Prefeitura de Duque de Caxias reurbanizou a região e ainda implantou nova iluminação em led.

A praça conta com playground, academia de ginástica, futmesa, tênis de mesa, quadra poliesportiva, quadra de futevôlei, campo de grama sintética, paisagismo e muito mais.



“Estamos melhorando os serviços públicos em Duque de Caxias e escrevendo uma nova história para a cidade. Realizamos políticas públicas em benefício do povo, atuando em todas as áreas. Eu fico mais feliz ainda em prestar homenagem a esse grande homem que viveu em nossa cidade”, declarou o prefeito Washington Reis.



Homenagem



A Praça Hermenegildo Pereira Duarte homenageia o pastor Cláudio Duarte pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo dos anos e por tudo que representa no município. Morador de Xerém e reconhecido em todo o Brasil pelas palestras motivacionais, a nova praça receberá o nome de seu pai, homem que formou família em Duque de Caxias.