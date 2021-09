Evento de tatuagem em Duque de Caxias - Divulgação

Evento de tatuagem em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/09/2021 14:57

Duque de Caxias - O proprietário do Estúdio La Paz, Douglas Anjos, sempre foi um apaixonado e admirador das artes, mas foi aos 19 anos que ele mergulhou no mundo das tatuagens. Dois anos depois de muito estudo e aperfeiçoamento, Douglas abriu o primeiro estúdio. O ano era 2013 e o estúdio estava localizado no Calçadão do Centro de Duque de Caxias. Visando o crescimento da arte, que virou paixão em forma de profissão, Douglas começou a ensinar o seu irmão, Diego Anjos, a tatuar. Diego revelou ser tão talentoso quanto seu irmão e em pouco tempo se juntou a equipe no estúdio.



A partir daí os irmãos e agora sócios vislumbraram à possibilidade de ajudar outras pessoas que também queriam ingressar no ramo, porém não tinham nenhuma orientação e/ou oportunidades. Eles começaram a acolher e ensinar vários artistas iniciantes, que atualmente são tatuadores consolidados no mercado.



Atualmente o Estúdio La Paz está localizado no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto (DC) e conta com uma equipe quatro tatuadores, sendo dois deles iniciantes e estão aprendendo com os proprietários, para que em breve possam seguir seus caminhos e também ajudarem outras pessoas. Afinal, o conhecimento não serve de nada se não for passado e compartilhado com o próximo.

“Sempre presamos ter iniciantes junto com a gente, ensinar é satisfatório, ajudar uma pessoa a realizar seu sonho é muito gratificante”, declarou Douglas Anjos.



O evento “Flash Day”, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, nada mais é do que uma oportunidade para que outras pessoas possam ter acesso a esse trabalho, com preços populares. Pois são desenhos autorais e exclusivos feitos pelos Irmãos Anjos. Uma bela oportunidade de levar a arte a todos os públicos. Serão mais de 100 (cem) desenhos expostos com valores acessíveis.



SERVIÇO:

Dia: Domingo, 05/09

Horário: A partir das 10 horas.

Endereço: Rua General Mitre, 276. Jardim Vinte e Cinco de Agosto – Duque de Caxias / RJ.

Apoio: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias