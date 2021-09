Viatura vai garantir mais segurança em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/09/2021 16:18

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis fez a entrega de novas viaturas e apresentou os policiais militares que vão reforçar o efetivo de segurança no distrito de Xerém. A iniciativa faz parte do PROEIS (Programa Estadual de Integração de Segurança), um convênio firmado entre a Prefeitura de Duque de Caxias e a Polícia Militar do Estado. O lançamento do PROEIS em Xerém aconteceu na Praça da Mantiquira e contou com a presença do Comandante do 15° BPM (Duque de Caxias), Tenente Coronel Mescolin; do Comandante do 3º CPA (Baixada Fluminense), Tenente Coronel Brandão; do Deputado Estadual Rosenverg Reis; dos Secretários de Segurança Pública, Beto Gabriel, e de Obras, João Carlos Grilo; entre outras autoridades municipais e militares.



“Através do PROEIS estamos investindo não só no reforço do efetivo, mas também na infraestrutura dos DPOs, em novas viaturas e abastecimento. Começamos pelo Gramacho, estamos no Amapá, chegamos a Xerém e, daqui, vamos para a Figueira, até alcançar o maior número de bairros. Além dessas iniciativas, criamos também o Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF) e o Centro Integrado de Comando e Controle, que reúne hoje 18 municípios da Baixada e Região Metropolitana, alcançando mais de 5,4 milhões de moradores. Uma iniciativa nossa e que conta com aporte de recursos do Ministério da Justiça e do Governo do Estado”, ressaltou Washington Reis.



Para o Comandante do 3º CPA (Baixada Fluminense), Tenente Coronel Brandão, ao firmar esse convênio com a Polícia Militar a Prefeitura de Duque de Caxias reafirma seu compromisso com a segurança do cidadão.

“Melhorando a segurança no município ganha a população, incluindo o comércio local, além de atrair investimentos e aumentar a arrecadação. Para a Polícia Militar, essa parceria resulta na diminuição da mancha criminal nessas regiões. Estamos começando o PROEIS em Xerém com oito Policiais Militares, que trabalharão junto ao efetivo da área. Mais uma grande iniciativa, entre tantas outras da Prefeitura de Duque de Caxias”, declarou o comandante do 3º CPA.



O PROEIS

O Programa Estadual de Integração de Segurança tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo, com a contratação, por parte dos municípios que custeiam o Regime Adicional de Serviço (RAS). O PROEIS permite que a Prefeitura contrate policiais militares, nas suas horas de folga, para atender demandas no âmbito da segurança pública, que sejam necessárias e do interesse da cidade.