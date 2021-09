Estação de Trem da Supervia em Duque de Caxias tem fila enorme pra vacinação,nesta quarta (11), na foto Lucia Helena 57 anos - Marcos Porto/Agencia O Dia

Estação de Trem da Supervia em Duque de Caxias tem fila enorme pra vacinação,nesta quarta (11), na foto Lucia Helena 57 anosMarcos Porto/Agencia O Dia

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue nesta quarta-feira (08/09) com a aplicação da terceira dose de reforço contra a Covid-19 contemplando os idosos de 75 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose até 07/03. Também estão sendo convocados para receber a segunda dose todos que tomaram a primeira dose de Pfizer nos dias 20, 21 e 22/06 e, para a primeira dose, quem tem 18 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes.



Confira quem pode e onde se vacinar nesta quarta-feira (08/09) no município:



* Terceira Dose para idosos de 75 anos ou mais:

Poderão receber a terceira dose os idosos com idade de 75 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose da vacina Coronavac até o dia 07 de março. Os idosos que foram vacinados contra a Gripe Influenza nos últimos 15 dias não poderão receber a dose de reforço neste momento. Estão sendo disponibilizados sete locais de vacinação, para pedestres, sendo obrigatória a apresentação da carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação acontece das 8h às 12 horas, nos seguintes locais:



- UBS Alaíde Cunha

- UBS José Camilo

- UBS Antônio Granja

- ESF Parque Eldorado

- ESF Pilar 1 e 2



* Segunda Dose para quem foi vacinado com Pfizer em 20, 21 e 22 de Junho:

É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. A segunda dose de Pfizer acontece para pedestre, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

- CER IV (Sarapuí)

- Hospital Municipal Duque

- UPH Xerém

- UPH Equitativa

- UPH Imbariê

- UPH Saracuruna

- UPH Campos Elíseos

- UPH Pilar

- ESF Parque Esperança



* Primeira Dose para 18 anos ou mais:

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que para receber a primeira dose é obrigatória a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação acontece para pedestres, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

- UBS Alaíde Cunha

- UBS José Camilo

- UBS Antônio Granja

- ESF Parque Eldorado

- ESF Pilar 1 e 2



* Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:

O município segue ainda com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes, com idade acima de 18 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.



* Segunda Dose de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer:

O município segue também com a vacinação para aqueles que não compareceram às convocações para receber a segunda dose, feitas pela Secretaria Municipal de Saúde. A segunda dose para faltosos acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). No caso da vacina Pfizer, a “repescagem” vai contemplar quem não compareceu às convocações de segunda dose feitas nos dias 16 e 18 e 31/08. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.



* Vacinação para adolescentes (Com ou sem comorbidades) – A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a vacinação com a primeira dose para adolescentes será retomada assim que a SES RJ faça a entrega de novas doses da vacina Pfizer.