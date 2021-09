Obras avançam em bairros de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/09/2021 15:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, está atuando com obras de infraestrutura nos distritos. Nesta quarta-feira (08), a partir das 19h, vai acontecer o lançamento das obras de drenagem e pavimentação no bairro Vila Maria Helena, na Avenida do Canal, esquina com Rua Bambuí (Chácara Arcampo).



A região será contemplada com mais de 14 km de extensão em asfalto, atendendo mais de 50 ruas com pavimentação e obras de drenagem, que facilitam o escoamento de águas pluviais, evitando alagamentos. O bairro também vai contar com nova iluminação pública em led.



“Quem passa pelas principais vias e dentro dos bairros, tem percebido as mudanças. Eu vou continuar investindo em tudo que a população necessita, como saneamento básico, obras de infraestrutura, saúde, educação. Vem muita coisa por aí”, declarou o prefeito Washington Reis.



Obras na Vila Urussaí



O pacote de obras também vai atender os moradores do bairro Vila Urussaí. Na próxima quinta-feira (09), às 19h, o programa de melhorias dos bairros de Duque de Caxias chega a região com o anúncio das obras de drenagem e pavimentação asfáltica, além de nova iluminação em led. Ao todo, serão mais de 10km de extensão das vias beneficiadas, com mais de 20 ruas.