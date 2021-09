Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das Crianças - REPRODUçãO DE INTERNET

Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das CriançasREPRODUçãO DE INTERNET

Publicado 08/09/2021 15:00

Duque de Caxias - O Caxias Shopping está participando da Semana Brasil, que ocorre até 13 de setembro. A iniciativa tem como objetivo o aquecimento do setor de varejo a partir de ofertas oferecidas pelas lojas especialmente para a data. Os descontos chegam a 50%, estão disponíveis nas lojas físicas e, também, para as compras online, assim como para todos os formatos de entrega ou retirada – através dos armários inteligentes, drive-thru ou delivery tradicional.

Para a data, o shopping terá uma vitrine virtual com indicações de ofertas imperdíveis. A ferramenta pode ser acessada no site do shopping (https://caxiasshopping.com.br/vitrine/semana-brasil.htm ), em um ambiente rápido e intuitivo. Entre os itens com desconto estão o mocassim de salto, de R$ 349,90 por R$ 139,90, na Mr. Cat; o boneco Spider-man Maximum Venom, de R$ 329,99 por R$ 299,99, na Planetoy; o Óculos Aviador Polarizado, de R$ 239,00 por R$ 49,00, na Triton Eyewear; a bermuda Adidas masculina, de R$ 229,90 por R$ 179,90, na 55RJ; e a blusa feminina azul marinho, de R$ 119,99 por R$ 49,99, na Aquamar.

Para quem preferir fazer as compras de forma presencial, o Caxias Shopping reforça que está preparado para receber os clientes seguindo rígidos protocolos de segurança.