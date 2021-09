Balcão de Emprego é administrado pelo Departamento de Trabalho e Renda (Detra), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis - Reprodução

Balcão de Emprego é administrado pelo Departamento de Trabalho e Renda (Detra), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de PetrópolisReprodução

Publicado 08/09/2021 15:52

Baixada Fluminense abriu mais 2.941 novos postos de trabalho formais em julho deste ano, pouco mais de 10% em relação ao saldo observado no mês de junho (+2.658), ao analisar de forma separada, todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). No acumulado do ano, o saldo foi de 11.302 contratações. A análise feita pela Firjan, a partir da Duque de Caxias possui o maior saldo positivo da região no acumulado de 2021 (+4.590). Duque de Caxias - Aabriu mais 2.941 novos postos de trabalho formais em julho deste ano, pouco mais de 10% em relação ao saldo observado no mês de junho (+2.658), ao analisar de forma separada, todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). No acumulado do ano, o saldo foi de 11.302 contratações. A análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais , mostra ainda quepossui o maior saldo positivo da região no acumulado de 2021 (+4.590).

A alta em julho foi puxada pelos setores da insdústria/construção e serviços que, respectivamente, contrataram 299 e 294 pessoas no mês de julho de 2021. O comércio vem logo depois com 178 empregos formais gerados. Dentro do setor de construção, 119 pessoas foram contratadas para a construção de edifícios em Duque de Caxias.

No início da pandemia de coronavírus o comércio no estado do Rio de Janeiro fechou 49.005 postos de trabalho, mas desde julho de 2020 já abriu 51.142 vagas. Já o setor de serviços foi o mais afetado pelas restrições impostas pela pandemia e iniciou sua recuperação mais tarde. Entre março e agosto de 2020 fechou 111.012 vagas e, desde setembro, já recuperou 64.922 desse saldo perdido.



No agregado de todos os setores econômicos, o estado do Rio já recuperou aproximadamente 8 em cada 10 postos de trabalho perdidos após o início da pandemia: entre março e julho de 2020 houve saldo negativo de 191,2 mil vagas, que foram parcialmente recuperadas com a abertura de 150,5 mil vagas até julho deste ano. Na análise regional, 65 dos 92 municípios fluminenses já estão acima do patamar de empregos formais pré-pandemia - apresentam saldo positivo no período de março de 2020 a julho de 2021.

A Plataforma

A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.



Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. A plataforma pode ser acessada através deste link: https://bit.ly/2WunK6l.