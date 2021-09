Servidores são homenageados na Câmara de Vereadores de Caxias - Divulgação

Publicado 09/09/2021 17:16

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias fez uma série de homenagens na última sessão plenária. O vereador Valdecy Nunes (Patriota) entregou ao secretário municipal de Urbanismo, Leandro Guimarães, o Título de Trabalhador Duquecaxiense. Servidores da pasta também foram homenageados com Moções.



Na ocasião, ainda foram entregues o Título de Trabalhador Duquecaxiense ao procurador geral do município de Duque de Caxias, Fabrício Gaspar Rodrigues, e à subsecretária de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Tatiana dos Santos Machado Sanches; o Diploma da Ordem do Mérito do Serviço Público à titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, delegada Fernanda Fernandes, e o de Mulher Duquecaxiense à educadora e palestrante, Maura de Oliveira.

Os homenageados compuseram a Mesa juntamente com o secretário e o subsecretário municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcos Vinícius de Moraes Guimarães (Boquinha) e Janyr Menezes, respectivamente, a subsecretária pedagógica da Secretaria de Educação, Myriam Medeiros, e o representante da Secretaria de Segurança, Darlan de Moura.



O vereador Valdecy Nunes ressaltou que as homenagens fazem jus aos trabalhos relevantes prestados pelos servidores no município.

"É uma forma de reconhecer o trabalho de cada um deles. A cidade de Duque de Caxias precisa dessa união. Precisa desse comprometimento desses funcionários. Esse é o nosso maior objetivo: fazer com que seja propagado com os outros, essa satisfação que esses, que estão sendo homenageados, estão sentindo".

“É uma forma de reconhecer o trabalho de cada um deles. A cidade de Duque de Caxias precisa dessa união. Precisa desse comprometimento desses funcionários. Esse é o nosso maior objetivo: fazer com que seja propagado com os outros, essa satisfação que esses, que estão sendo homenageados, estão sentindo”.



Para o secretário municipal de Urbanismo, Leandro Guimarães, o Título de Trabalhador Duquecaxiense vai ao encontro da dedicação de toda a equipe que não mede esforços para o progresso do município.

“A gente está aí, no dia a dia, faça sol, faça chuva, trabalhando com toda a nossa equipe, com toda nossa energia, buscando sempre o melhor para Duque de Caxias”.



Outro agraciado na cerimônia, o procurador geral do município, Fabrício Gaspar Rodrigues, ao receber o Título de Trabalhador Duquecaxiense, estendeu a homenagem a toda equipe da procuradoria.

“Eu não poderia deixar de dividir, primeiro com Deus, essa grande graça de ser reconhecido na cidade onde nasci, cresci, sou procurador de carreira e estou como procurador geral, o reconhecimento de receber o título de Trabalhador Duquecaxiense. Sem a equipe, eu não estaria aqui”.



Receber a Ordem do Mérito do Serviço Público emocionou a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, delegada Fernanda Fernandes. Como profissional que luta pelos direitos da mulher, a delegada fez um apelo para que elas não se calem perante à violência doméstica. “A gente precisa que a sociedade se conscientize de que a violência contra a mulher é um problema de todos. É importante o registro do boletim de ocorrência porque, infelizmente, a maior parte das mulheres que morrem não registram ocorrência”.



Também discursaram a subsecretária de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Tatiana dos Santos Machado Sanches, que abordou ações da pasta da Saúde e o do comprometimento com a população e o secretário de Assistência Social, Boquinha, que ressaltou seu pioneirismo na criação do Conselho Tutelar Itinerante que, até o momento, já realizou cerca de cinco mil atendimentos.



Já para a educadora e palestrante, Maura de Oliveira, receber o Diploma de Mulher Duquecaxiense foi um dos momentos marcantes de vida. “Estou muito feliz e, principalmente, com a oportunidade de com todo trabalho que realizo de proteção e combate à pedofilia, ao abuso sexual infantil e à exploração sexual infantil, poder estar disseminando este trabalho junto ao município”.