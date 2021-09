Rua Pirangi, no Parque Eldorado, vai receber obras de drenagem e pavimentação - Divulgação

Rua Pirangi, no Parque Eldorado, vai receber obras de drenagem e pavimentaçãoDivulgação

Publicado 09/09/2021 15:20

Duque de Caxias - O programa de melhorias dos bairros de Duque de Caxias, iniciado em 2017 pelo prefeito Washington Reis, vai beneficiar milhares de moradores residentes nos bairros Campos Elíseos e Parque Eldorado, no segundo e terceiro distritos respectivamente. Nesta sexta-feira (10), às 15h e às 16h, o prefeito Washington Reis e o governador Cláudio Castro estarão nas duas regiões para anunciar o início das obras de drenagem e pavimentação de 86 ruas que também receberão iluminação em LED.

Pela parceria com o Governo do Estado, o bairro Campos Elíseos receberá obras de infraestrutura em 54 ruas totalizando 25,5km de melhorias. No Parque Eldorado, mais de 14km de obras de drenagem e pavimentação vão beneficiar moradores de 32 ruas.

“Nosso trabalho já está sendo reconhecido em outras cidades e também fora do estado. Vamos continuar investindo no bem estar dos moradores de Duque de Caxias que terão, cada vez mais, melhores condições de vida”, disse Washington Reis.