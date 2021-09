Caxias Presente acolhe deficiente auditivo que vivia em situação de rua - Divulgação

Publicado 10/09/2021

Duque de Caxias - Agentes da Operação Segurança Presente de Duque de Caxias acolheram um homem que vivia em situação de rua. Maik Stefano é deficiente auditivo e procurou ajuda dos policiais. Segundo informações, o senhor foi até a base da PM pedir acolhimento e relatou que passou a morar nas ruas do município após a morte da mãe.

Ele também contou que devido a deficiência tem muita dificuldade em fazer amizades, além de sofrer muito por não conseguir ser compreendido.

De acordo com o que foi divulgado, após ouvir o relato de Maik, a equipe iniciou o processo de viabilização de documentos e, em parceria com a Secretaria de Saúde, conseguiram vaciná-lo contra a Covid-19, já que o mesmo ainda não tinha conseguido se imunizar pela falta de identificação.



Por fim, o serviço social da operação o encaminhou a um abrigo. Maik agradeceu a todos com um sorriso no rosto e declarou, em libras: ‘Gratidão, Amor!’