Programa Educação e Família é lançado em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 10/09/2021 13:54

Duque de Caxias - A Secretaria de Educação de Duque de Caxias iniciou o Programa Educação e Família em 39 escolas do município. Entre os objetivos deste Programa do Governo Federal estão a promoção de ações de formação que envolvam a família, os profissionais da educação e os conselhos escolares; apoiar técnica e financeiramente as escolas participantes do Programa Dinheiro Direto na Escola, para a elaboração e implementação do plano de ação da escola; e potencializar a participação da família na vida escolar dos estudantes.

As escolas devem implementar ações de incentivo à participação familiar previstas em planos de ação. Estes devem ser elaborados pelas unidades escolares em parceria com o Conselho Escolar. Para a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, neste momento que estamos resgatando a aprendizagem dos nossos alunos é importantíssima a integração da família e da escola.

“Duque de Caxias foi no Rio de Janeiro o segundo em escolas contempladas, perdendo apenas pra Capital. Iremos aproveitar essa oportunidade desenvolvendo atividades integradoras, como por exemplo oficinas, palestras , rodas de conversa a fim de aumentar a presença familiar no contexto escolar,” explicou a gestora da pasta.

Profª Roseli destacou ainda, que o Programa Educação e Família é uma conquista para a cidade de Duque de Caxias.

“Temos o dever de promover uma educação de qualidade e acolhedora. O programa veio fortalecer os vínculos e também garantir a participação do Conselho Escolar, que terá o protagonismo que lhe é peculiar, na elaboração e na implementação do Plano de Ação da escola”, finalizou a secretária de Educação.

AS 39 ESCOLAS ELEGÍVEIS PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO E FAMÍLIA:

1. CIEP 330 – Maria da Glória Correa Lemos

2. CIEP 338 – Célia Rabelo

3. CIEP 097 – Carlos Chagas

4. CIEP 120 – Monteiro Lobato

5. CIEP 220 – Yolanda Borges

6. CIEP 318 – Paulo Mendes Campos

7. CIEP 328 – Marie Curie

8. CIEP 405 – Ministro Santiago Dantas

9. CIEP 407 – Neuza Goulart Brizola

10. CIEP 015 – Henfil

11. E.E.M. Maria de Araújo da Silva

12. E.M. Anton Dworsak

13. E.M. Cap. Fuz. Naval Eduardo Gomes de Oliveira

14. E.M Coronel Eliseu

15. E.M. Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Vianna

16. E.M. Expedicionário Aquino de Araújo

17. E.M. General Mourão Filho

18. E.M. Helena Aguiar de Medeiros

19. E.M. Joaquim da Silva Peçanha

20. E.M. Maria Clara Machado

21. E.M. Mauro de Castro

22. E.M. Nísia Vilela Fernandes

23. E.M. Parque Capivari

24. E.M. Prof Carmem Correa de C. Reis Braz

25. E.M. Prof Olga Teixeira de Oliveira

26. E.M. Prof Zilla Junger da Silva

27. E.M. Prof João Faustino de França Sobrinho

28. E.M. Prof Oneres Nunes Oliveira

29. E.M. Romeu Menezes dos Santos

30. E.M. Walter Russo de Souza

31. E.M. Prof Nilcelina dos Santos Ferreira

32. E.M. Roberto Weguelin de Abreu

33. E.M. Rotary

34. E.M. Solano Trindade

35. E.M. Wilson de Oliveira Simões

36. E.M. Cidade dos Meninos

37. E.M. General Sampaio

38. E.M. Presidente Costa e Silva

39. E.M. Santa Luzia