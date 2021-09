Biblioteca em Xerém oferece cursos gratuitos - Divulgação

Publicado 10/09/2021 11:54

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias deu início nesta quarta-feira (08/09), às aulas do curso de Desenho Livre e Realismo, na Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar, no quarto distrito. Na próxima segunda-feira (12), começam as turmas de Desenho Mangá.



Os cursos de desenho oferecidos pela SMCT são gratuitos e acontecem nas Bibliotecas Públicas de Xerém Ferreira Gullar e de Jardim Primavera, para alunos iniciantes (com idade a partir de 12 anos). A procura pelos cursos foi tão grande que já existe uma lista de alunos aguardando as inscrições para novos cursos, programados para o início de 2022.



Para a professora de desenho Simone Carla a procura pelos cursos superou todas as expectativas.

“Desde o primeiro momento da divulgação dos cursos o público respondeu muito bem e a procura foi grande, principalmente por adolescentes. Estamos muito animados com o primeiro contato que tivemos com cada aluno e aluna e pela receptividade de todos”, destacou a professora Simone.



Representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a agente da Biblioteca, Márcia Peres, dirigiu uma palavra de boas vindas aos alunos, que contou ainda com a presença de membros do Conselho de Política de Leitura da Pública de Xerém Ferreira Gullar. A BPXFG está promovendo também uma exposição de arte de pintores nacionais e internacionais, com material que faz parte do acervo da unidade.



A aluna Rebeca de Oliveira Cardoso, 16 anos, moradora de Santa Cruz da Serra, era uma das mais animadas com o início das aulas.

“Fiquei sabendo dos cursos através da minha mãe, que viu uma postagem nas redes sociais, e eu logo corri para fazer a inscrição. As minhas expectativas são as melhores possíveis porque eu amo desenhar e espero aprender muito. A Prefeitura está de parabéns e aqui na Biblioteca o ambiente é muito agradável também. Estou muito animada!”, disse a aluna de Desenho Livre e Realismo, Rebeca de Oliveira.



Vale destacar que todos os alunos estão sendo orientados a cumprir as normas da Prefeitura de Duque de Caxias para o enfrentamento à Covid-19. A administração da Biblioteca está disponibilizando álcool em gel, medidor de temperatura e informando a obrigatoriedade do uso de mascará.



A Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar está localizada na Praça Engenheiro Leão Moura, Vila Nossa Senhora das Graças – Xerém, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.