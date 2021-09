Vereador Quinzé é morto a tiros em Duque de Caxias - Divulgação

Vereador Quinzé é morto a tiros em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 13/09/2021 06:46 | Atualizado 13/09/2021 09:39

Rio - O homem que atirou contra o vereador Quinzé (PL), de Duque de Caxias, já estava à espera do parlamentar, e aguardou ele desembarcar do carro para efetuar os disparos. Quinzé foi executado na noite de domingo (12), em São João de Meriti , quando ia fazer uma visita a uma conhecida. O corpo de Quinzé está no Instituto Médico Legal (IML), em Nova Iguaçu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

fotogaleria

Testemunhas do crime e policiais militares que estiveram no local afirmaram que Quinzé foi ao bairro Parque Novo Rio para visitar uma conhecida, e foi alvejado ao desembarcar do carro. O autor do crime atirou de dentro de outro veículo, que estava estacionado próximo dali. Ele fugiu após os disparos, e populares não conseguiram anotar a placa. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Ex-policial militar, Quinzé concorreu ao cargo de vereador pelo PL nas últimas eleições de 2020 e obteve 2.364 votos, sendo o 26º mais votado da cidade. Era seu terceiro mandato.

Em nota, a Câmara Municipal de Duque de Caxias lamentou a morte do parlamentar. "O vereador deixa como legado uma trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação ao trabalho e à família. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor".

Segundo vereador de Caxias assassinado este ano