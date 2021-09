Rio de Janeiro

Arquidiocese do Rio registra crime de intolerância religiosa após Padre Omar ser barrado no acesso do Cristo

Reitor do Santuário do Cristo Redentor foi impedido de acessar o alto do Corcovado no sábado (11). Padre Omar iria realizar um batizado na capela localizada sob os pés do monumento

