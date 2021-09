Sonia Chami - Divulgação/CVB

Veja a decisão do Ministério Público



Segundo a denúncia ao MP, Sonia Chami foi afastada por não ter respeitado as duas votações do setor hoteleiro, que escolheu Michel Nagy, do Fairmont, como representante dos hotéis, e acabou tornando-se presidente do Conselho Curador. Agora, o Convention tem 15 dias para convocar uma nova reunião ou validar a eleição de Michael Nagy como curador do Turismo. No momento, o Rio CVB está sem um presidente do Conselho Curador. Sonia Chami foi afastada pelo Ministério Público do Conselho Curador do Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB), com efeito imediato, acusada de ter sido eleita curadora em uma assembleia posteriormente anulada. Isto porque, Sonia teria convocado uma reunião, quando ainda era presidente-executiva, o que é considerado legislação em causa própria, já que também estava concorrendo a presidência do conselho.Segundo a denúncia ao MP, Sonia Chami foi afastada por não ter respeitado as duas votações do setor hoteleiro, que escolheu Michel Nagy, do Fairmont, como representante dos hotéis, e acabou tornando-se presidente do Conselho Curador. Agora, o Convention tem 15 dias para convocar uma nova reunião ou validar a eleição de Michael Nagy como curador do Turismo. No momento, o Rio CVB está sem um presidente do Conselho Curador.

Em nota, o "Rio Convention & Visitors Bureau informa que recebeu posicionamento do Ministério Público sobre a impugnação do processo eleitoral que elegeu o novo representante da categoria “Hoteleiros” para compor o Conselho Curador da Fundação no biênio 2021/2023.



A Fundação destaca que o Conselho Curador é composto por diversas categorias da cadeia produtiva da indústria do turismo, todas tiveram eleição no mesmo período, seguindo as mesmas regras. O Rio Convention Bureau mantém diálogo frequente com o MP desde a sua constituição, sempre em busca de aplicar as melhores práticas de governança e compliance.

A manifestação do Ministério Público está sendo avaliada pela área jurídica e todas as providências serão devidamente tomadas para que a entidade atinja o seu pleno desenvolvimento e melhor atue para o fomento do turismo da Cidade do Rio de Janeiro."