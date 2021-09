Prefeitura do Rio retoma vacinação de adolescentes nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/09/2021 18:21

Rio - A Prefeitura do Rio vai retomar a vacinação de adolescentes a partir desta quarta-feira (15) após suspensão por falta de doses. No primeiro e segundo dias de retomada, será a vez das meninas de 14 anos receberem o imunizante. Na sexta-feira (16), será a vez dos meninos de 14 anos.



Nesta segunda-feira, o calendário seguiu com a aplicação da dose de reforço em idosos a partir de 95 anos. Na terça, o calendário da dose de reforço segue com os idosos de 94 anos ou mais, que completaram o esquema vacinal há pelo menos três meses. A vacinação seguirá até sábado, quando chega a vez da faixa etária dos 90 anos ou mais de receber a terceira dose.

Quanto aos outros grupos, pessoas de 23 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais também poderão se vacinar ao longo da semana, preferencialmente, no turno da tarde.