FabioCosta

FabioCosta

Publicado 13/09/2021 18:37 | Atualizado 13/09/2021 18:52

Rio - Sob forte comoção, o vereador de Duque de Caxias Joaquim José Santos Alexandre, assassinado neste domingo, foi sepultado no fim da tarde desta segunda-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mais de 100 pessoas estiveram no Cemitério Nossa Senhora das Graças, no bairro Parque Beira Mar, onde ocorreu a despedida ao membro da câmara, que era conhecido como Quinzé.

Antes disso, parentes e amigos de José Santos já haviam lotado o Centro Social, no bairro Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias, onde ocorreu o velório. Abalada, a família do parlamentar não quis falar com a imprensa. O enterro começou por volta das 17h, com um cortejo até o local do sepultamento.

A trajetória política do vereador morto é marcada por projetos sociais em bairros de Duque de Caxias, mas também por processos na Justiça. Em 2004, ano de sua primeira eleição, Quinzé, que era ex-PM foi condenado por receptação e porte ilegal de armas.

Segundo detalhes divulgados pela PM, o vereador teria sido morto enquanto ia visitar uma amiga na Avenida Estácio de Sá, no Parque Novo Rio, em São João de Meriti. Assim que desceu do veículo, ele teria sido atingido por disparos vindos de um carro branco, que estava estacionado próximo ao endereço onde o vereador iria. Uma câmera de segurança flagra o momento em que pessoas que passavam pelo local tentam socorrer Quinzé.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Segundo ataque

O político já havia sofrido pelo menos um atentado, em 2008, quando foi alvo de disparos na porta de sua casa, em Duque De Caxias. À época com 53 anos, Qunzé havia sido atingido por dois disparos, um na perna e outro nas costas, mas passou por atendimento médico e sobreviveu ao ataque.